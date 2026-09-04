Элла Памфилова озвучила результаты выборов в регионах России

При выборе стоматологической клиники следует не только изучать отзывы пациентов и независимые рейтинги, но и обращать внимание на отзывы о врачах, примеры работ, реакцию на критику, а также проверять сайт для ознакомления с оборудованием и ценовой политикой.
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