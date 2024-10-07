ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...
  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Улучшение качества жизни обсудили участники форума «Биопром»

Улучшение качества жизни обсудили участники форума «Биопром»

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября, ФедералПресс. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в прогноз-сессии международного форума «Биопром-2024» «Жить до 120: технологии для человека» с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, помощника президента России Андрея Фурсенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх