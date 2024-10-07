Улучшение качества жизни обсудили участники форума «Биопром»

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября, ФедералПресс. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в прогноз-сессии международного форума «Биопром-2024» «Жить до 120: технологии для человека» с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, помощника президента России Андрея Фурсенко.
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