Памятную стелу откроют в Ленобласти в честь 80-летия со дня прорыва энергетической блокады

Памятник расположился на территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо». Открытие стелы «Прорыв энергетической блокады» пройдет в честь 80-летия со дня события на территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо» в Ленобласти.