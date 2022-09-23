НЕВСКИЕ НОВОСТИ

472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Какой ужас 😱Школьница выпала ...
  • Петр Беоезин
    Хотя профессиональный строитель, монтажник 5разряда. Работал и в Питере, Кронштадте, принимал участие, в строительные...Исторический цент...
  • Петр Беоезин
    Я слабый специалист в этой отраслиИсторический цент...

Памятную стелу откроют в Ленобласти в честь 80-летия со дня прорыва энергетической блокады

Памятник расположился на территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо». Открытие стелы «Прорыв энергетической блокады» пройдет в честь 80-летия со дня события на территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо» в Ленобласти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх