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Daily Telegraph: самый благоприятный сценарий для Украины — в заморозке конфликта и сохранении примерно в ее нынешних границах

Daily Telegraph: самый благоприятный сценарий для Украины — в заморозке конфликта и сохранении примерно в ее нынешних границах

Самый благоприятный сценарий для Украины — в заморозке текущего конфликта и сохранении бывшей советской республики примерно в ее нынешних границах.

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