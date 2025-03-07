Политика как он...
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Политика как она есть

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Умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

Умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

Умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе. Об этом сообщает aif.ru. Режиссер-документалист, участвовавший в создании телепрограммы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе умер в возрасте 87 лет.

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