Выставка «Сэрим нянг» о культуре народов Севера открылась в Тюмени

В Тюмени начала работу выставка «Сэрим нянг» о культуре народов Севера. Экспозиция включает 20 мобильных стендов и 36 полотен, сообщила директор проекта Ольга Сенгес.
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