«Каждый метр наш»: президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме.
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«Каждый метр наш»: президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме.
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