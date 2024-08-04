Солдаты Вооружённых сил Российской Федерации применили боевые беспилотники для того, чтобы ночью отыскать и подорвать полученный ВС киевского режима от Федеративной Республики Германия танк Leopard неподалёку от столицы ДНР.
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