Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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От пожизненного до помилования – что ждет участников вооруженных мятежей в России

От пожизненного до помилования – что ждет участников вооруженных мятежей в России

Госдума приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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