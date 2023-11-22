Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз в новостной ленте звучит фраза о том, что глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, взял под свой личный контроль преступление совершенное мигрантами.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
таки в польше нет капиталистов!!??
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11 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Естественно! Потому-что это именно то, что польский народ ожидает от своего правительства. Именно по этой причине польский народ и выбрал это правительство. Именно по этой причине Польша настолько безопасна. Именно по этой причине у нас не было ни одного терракта. Посмотрите на улицы в Польше! Вы можете называть нас популистами, националистами, расистами. Мне наплевать! Меня интересует только моя семья и моя страна.
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11 час.
Владимир Барышев
Причем здесь Польша?
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7 час.

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