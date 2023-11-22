И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Естественно! Потому-что это именно то, что польский народ ожидает от своего правительства. Именно по этой причине польский народ и выбрал это правительство. Именно по этой причине Польша настолько безопасна. Именно по этой причине у нас не было ни одного терракта. Посмотрите на улицы в Польше! Вы можете называть нас популистами, националистами, расистами. Мне наплевать! Меня интересует только моя семья и моя страна.