"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз в новостной ленте звучит фраза о том, что глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, взял под свой личный контроль преступление совершенное мигрантами.
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