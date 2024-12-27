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Циципас о Фонсеке: «Я заметил в нем потенциал до победы на молодежном итоговом»

Циципас о Фонсеке: «Я заметил в нем потенциал до победы на молодежном итоговом»

18-летний бразилец на прошлой неделе выиграл молодежный итоговый в Джидде. «Я разговаривал с ним в Галле в этом году, мы провели вместе несколько часов.

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