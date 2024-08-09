Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что получает многочисленные сообщения от жителей Одессы с просьбами освободить город и спасти их от произвола киевского режима.
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