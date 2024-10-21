ЦИК Молдавии направит информацию о нарушениях на выборах в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии направит информацию о нарушениях на прошедших выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС в Конституционный суд, которому предстоит утверждать результаты.
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