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Царьград

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Кубанские дзюдоисты взяли 3 медали Кубка Европы в Скопье

Кубанские дзюдоисты взяли 3 медали Кубка Европы в Скопье

Кубанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы в Скопье: Татиана Цветова победила в категории до 57 кг, Азамат Туко и Богдан Гаврилов стали бронзовыми призёрами.

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