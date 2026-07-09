«Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже»: Иран ответил на авиаудары США

Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа 8 июля Ирану не заставили себя долго ждать. После заявлений Вашингтона о новой серии авиаударов по 90 объектам на территории Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об ответных атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне.