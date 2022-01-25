Лекарственное табу для водителей. За приём каких препаратов лишают прав?

Многие знают о так называемом законе о промилле. Данный нормативный акт, между тем, призван бороться не только с алкогольным опьянением водителей, но и наркотическим.
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