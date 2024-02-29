Созданный певцом Сергеем Жуковым сериал "Камера Мотор" выйдет 4 марта

Политическая сатира про крах авторитарного режима в вымышленной европейской стране со звездой "Титаника" Кейт Уинслет в главной роли, продолжение "Джентльменов" Гая Ричи, экранизация "Задачи трех тел" от шоураннеров "Игры престолов", костюмный триллер с Юэном Макгрегором в роли русского графа, продолжение культового мультсериала 90-х "Люди Икс" — и многое другое.