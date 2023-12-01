«Россия развивается безумными темпами»: на Украине приуныли от перехода в оборону

Украина потеряла стратегическую инициативу на фронте и переходит в оборону. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует заявление президента Владимира Зеленского, сообщившего вчера, что провел в Запорожье два важных совещания.
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