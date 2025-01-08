Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Tencent провела рекордный buyback после включения в черный список Пентагона

Tencent Holdings Ltd. провела рекордный обратный выкуп акций за почти два десятилетия после распродажи ее бумаг, вызванной добавлением технологической компании в черный список США за предполагаемые связи с китайскими военными, передает Bloomberg.

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