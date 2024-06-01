Губернатор Санкт-Петербурга открыл «Кубок Анатолия Рахлина»

Турнир по дзюдо, посвящённый первому наставнику президента страны проходит в спорткомплексе «Юбилейный» Традиционные международные соревнования по дзюдо, посвященные памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, среди юниоров в возрасте до 21 года проходят в двенадцатый раз.