Губернатор Санкт-Петербурга открыл «Кубок Анатолия Рахлина»

Турнир по дзюдо, посвящённый первому наставнику президента страны проходит в спорткомплексе «Юбилейный» Традиционные международные соревнования по дзюдо, посвященные памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, среди юниоров в возрасте до 21 года проходят в двенадцатый раз.
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