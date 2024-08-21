Автоэксперт оценил необходимость введения в РФ ученических водительских прав

Автоэксперт и начальник школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко считает, что целесообразно будет ввести ученические водительские права, потому что начинающие водители представляют наибольшую опасность на дороге .
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