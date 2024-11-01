ВСУ получают крайне некачественное пополнение, однако насильственную мобилизацию нужно продолжать. Об этом в эфире «24 канала» рассказал потерявший в Донбассе ноги боевик 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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