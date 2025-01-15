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Запад теряет доверие к Зеленскому: на Украине готовятся к переменам

Запад теряет доверие к Зеленскому: на Украине готовятся к переменам

Владимир Зеленский сталкивается с дефицитом союзников на Украине. Запад откровенно намекает на замену лидера, тогда как Зеленский препятствует приходу к власти Валерия Залужного.

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