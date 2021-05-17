Любопытно, однако

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«Да Путин должен на коленях благодарить британцев за арктические конвои …!» Англичане о Параде Победы в Москве

«Да Путин должен на коленях благодарить британцев за арктические конвои …!» Англичане о Параде Победы в Москве

Моя Поляна Прошел любимый праздник, День Победы, отгремели праздничные салюты. Сколько торжественных речей было сказано, сколько теплых слов мы услышали в адрес наших ветеранов, сколько хороших воспоминаний было рассказано на телевидении и по радио.

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Евгений Копылов
Британцы не СССР помогали, а спасали собственную жопу, потому прекрасно знали, кто будет следующим, после того как Гитлер дорвется до неограниченных ресурсов самой большой страны. Кто бы смог остановить дальше фрицев? Уж не Британия ли? Черчиль плясал, когда узнал о нападении на Союз, так как это было наилучшим сценарием, когда схлестнуться два злейших врага и ослабят себя до предела. И именно он разрабатывал план нападения на СССР уже после победы, но, что-то пошло не так. Союзнички х...вы! И за помощь не расплачиваются десятилетиями, как это было в случае с другим союзником в лице США. Спасали чертей за свои же деньги.

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