«Да Путин должен на коленях благодарить британцев за арктические конвои …!» Англичане о Параде Победы в Москве

Моя Поляна Прошел любимый праздник, День Победы, отгремели праздничные салюты. Сколько торжественных речей было сказано, сколько теплых слов мы услышали в адрес наших ветеранов, сколько хороших воспоминаний было рассказано на телевидении и по радио.