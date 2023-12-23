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Президентские выборы в России под угрозой

Президентские выборы в России под угрозой

В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России «плохие», «нерукопожатные», «сфальсифицированные».

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Комментарии
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Геннадий
👍&quot;...Свободное волеизъявление огромного российского народа — это вызов всему миропорядку...&quot;‼️
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11 час.
Г
Геннадий
👍😍
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11 час.
Лев Сивохин
Странно, но кроме Путина избирать президента не из кого.
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2 час.

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