В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России «плохие», «нерукопожатные», «сфальсифицированные».
Президентские выборы в России под угрозой
Комментарии
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Геннадий
👍"...Свободное волеизъявление огромного российского народа — это вызов всему миропорядку..."‼️
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11 час.
Г
Геннадий
👍😍
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11 час.
Лев Сивохин
Странно, но кроме Путина избирать президента не из кого.
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2 час.
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