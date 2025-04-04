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«Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР лучших лет. Я легко вижу его в тройке с Мальцевым и Харламовым» — Потанин

«Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР лучших лет. Я легко вижу его в тройке с Мальцевым и Харламовым» — Потанин

Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин выразил мнение, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР лучших лет.

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