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"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом

"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом

Главная задача России на ближайшие месяцы — планомерно уничтожать украинский тыл и окончательно подавить способность Киева к сопротивлению именно этой зимой, рассказал в интервью изданию Украина.

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