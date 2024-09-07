«Искандер» уничтожил порядка 50 французских наемников в Константиновке

Около 50 французских наемников были уничтожены в Константиновке в результате удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», передает РИА Новости со ссылкой на источник в военной сфере.
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