Специалист в сфере военного дела Филип Пилкинтон указал на тот факт, что стратегическая доктрина войск западных держав, которая строится на выпуске крайне недешёвых бронемашин, оказалась разрушена благодаря тому, что Вооружённые силы Российской Федерации задействовали БПЛА «Ланцет» в больших количествах.