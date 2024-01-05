Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Отвратная! Да ещё Бодоева- век бы их не видеть!Телеведущая Регин...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    наверно теперь вкус рыбы забудет навсегдаВ Подмосковье спа...
  • ММ
    Думаете НАТО полезет? Испугается! Техника НАТО уничтожается на полях Украины. Надо, чтоб европейцы начали понимать, ч...«Военное дело»: И...

NI: Дроны «Ланцет» отыскали уязвимость в военной стратегии Запада

NI: Дроны «Ланцет» отыскали уязвимость в военной стратегии Запада

Специалист в сфере военного дела Филип Пилкинтон указал на тот факт, что стратегическая доктрина войск западных держав, которая строится на выпуске крайне недешёвых бронемашин, оказалась разрушена благодаря тому, что Вооружённые силы Российской Федерации задействовали БПЛА «Ланцет» в больших количествах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх