Отец последней жертвы политеховского маньяка: "Нас устроит только пожизненный срок"

Владимир Киргизов считает, что Манишин виновен в преступлениях "политеховского" маньяка, и допускает, что убийств могло быть и больше Последней жертвой "политеховского" маньяка, по версии следствия, была 17-летняя Ксения Киргизова.
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