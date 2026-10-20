Если уничтожить передачу электроэнергии через Днепр, то освободить Новороссию станет гораздо проще. Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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