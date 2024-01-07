Самостийные эксперты сообщили об огромных небоевых потерях укровермахта Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press С севера в неньку может зайти холодный арктический воздух, который принесет мороз, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
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