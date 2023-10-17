Дорогу слепому: на важный разговор водителей Уссурийска останавливали незрячие жители

В Уссурийске прошла акция (0+) в рамках месячника "Белая трость". На дороги города вышли жители с инвалидностью по зрению, чтобы напомнить автомобилистам о пункте ПДД, обязывающем уступать путь слепым и слабовидящим пешеходам.