Дорогу слепому: на важный разговор водителей Уссурийска останавливали незрячие жители

В Уссурийске прошла акция (0+) в рамках месячника "Белая трость". На дороги города вышли жители с инвалидностью по зрению, чтобы напомнить автомобилистам о пункте ПДД, обязывающем уступать путь слепым и слабовидящим пешеходам.
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