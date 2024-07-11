Что, если? Представлен новый трейлер The Alters про космонавта-шахтера на отдален...

Что, если? Представлен новый трейлер The Alters про космонавта-шахтера на отдаленной планетеПредставлен новый трейлер игры The Alters, в которой нужно управлять базой на другой планете, где живут альтернативные версии одного и того же человека.
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