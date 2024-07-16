Идеальное тесто для заливных пирогов: 3 рецепта и 2 хитрости

Сегодня я к Вам с 3 рецептами заливного теста на сметане, на кефире и майонезе. Еще покажу 3 начинки для пирога рыбная, с печенью и картофельно-рыбная и расскажу 2 хитрости как сделать та, чтобы в пироге начинка не опускалась на дно.