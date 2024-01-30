Эксперты объяснили, как работают системы РЭБ в отношении беспилотников

Они рассказали, что РЭБ работает по принципу подавления радиосигналов и управления БПЛА.Утром 29 января на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле успешно предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).