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Эксперты объяснили, как работают системы РЭБ в отношении беспилотников

Эксперты объяснили, как работают системы РЭБ в отношении беспилотников

Они рассказали, что РЭБ работает по принципу подавления радиосигналов и управления БПЛА.Утром 29 января на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле успешно предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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