ЦБ продал юани на внутреннем рынке на сумму 8,1 млрд рублей

При этом 6 декабря объем проданной валюты на внутреннем рынке составил 8,3 млрд рублей. Банк России 9 декабря 2024 года продал юани на внутреннем рынке на сумму 8,1 млрд рублей, согласно информации, представленной на сайте регулятора.