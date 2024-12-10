ЦБ продал юани на внутреннем рынке на сумму 8,1 млрд рублей

При этом 6 декабря объем проданной валюты на внутреннем рынке составил 8,3 млрд рублей. Банк России 9 декабря 2024 года продал юани на внутреннем рынке на сумму 8,1 млрд рублей, согласно информации, представленной на сайте регулятора.
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