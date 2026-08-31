«Уничтожение всего человечества»: Карлсон обозначил красную черту для Трампа

Известный американский журналист и консервативный комментатор Такер Карлсон выступил с жёстким заявлением, в котором призвал к немедленному отстранению от власти любого президента — включая Дональда Трампа — если тот всерьёз начнёт рассматривать возможность первого применения ядерного оружия.