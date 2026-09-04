Биолог Сафонов оценил версию об отравлении Усольцевых растениями в тайге

Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие опасные растения есть в Красноярском крае и могли ли они стать причиной бесследной пропажи семьи Усольцевых в сентябре прошлого года.
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