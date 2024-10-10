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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня призвала придерживаться принципа одного Китая

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду раскритиковала предстоящий визит Цай Инвэнь, бывшей главы тайваньской администрации, в Европу, призвав соответствующие страны придерживаться принципа одного Китая.

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