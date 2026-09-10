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Война с Европой будет другой и короткой
«Потенциально иная война» — уже не дипломатический сигнал, а прямое и жесткое предупреждение отправил глава нашего внешнеполитического ведомства в адрес европейских властей. Те, несмотря на предостережения, все-таки решили облачиться этой осенью в ястребиное оперение.
Это явствует в том числе из итогов очередного заседания в формате «Рамштайн». Более чем полусотне государств, основа политики каждого из которых — густопсовая русофобия, их протеже из Киева отправили новый «дайте грошей» список. Незалежному режиму, который одураченное им население все еще считает властью и даже военным командованием, чтобы прокантоваться будущей зимой, требуется — в дополнение к уже выделенным нескольким десяткам «ярдов» денег — еще 70 миллиардов евро/долларов.
Киевским, решившим четыре с лишним года назад поиграть в агрессию против дончан, луганчан, а потом и крымчан, нужна баллистика, нужны крылатые ракеты, а еще — ракеты к системам «Пэтриот».
Европа, сверкая перьями уже не петуха, а коллективного ястреба, и это требование с готовностью удовлетворит. Украина для тамошнего ВПК — слишком лакомый кусок, чтобы позволить ей кризис в Донбассе так или иначе урегулировать. И не на самых пока худших, учитывая ситуацию на ЛБС, условиях.
Для европейского ВПК те территории Незалежной, что все еще находятся под контролем киевских, — Клондайк. Эльдорадо. Потому что этот европейский ВПК превратил практически всю когда-то и богатую, и благополучную, и сохранявшую партнерство с Россией страну в огромный полигон. А тех украинцев, что не сумели «ухилять», — в подопытных кроликов.
Европа сегодня испытывает (для себя, готовясь к прямому военному столкновению с нами) логистику поставок, координацию действий наводчиков БПЛА, действий артиллерии, причем задания вычисляет ИИ, который получает данные со спутников. Тотальная война против русских, когда-то провозглашенная Геббельсом, сегодня высокотехнологична и стоит колоссальных средств. Европа, чья гражданская индустрия дышит на ладан, хочет ее реанимировать с помощью выпуска продукции так называемого двойного назначения. Двойное назначение — это когда гражданские технологии и гражданские промышленные предприятия начинают работать на войну, как только власти принимают соответствующее политическое решение.
Как и все в Европе, такой шаг требует четкой координации. И это не организация армейских учений, а разработка механизмов и построение иерархии. Этим Европа и занимается.
На минувшей неделе прошло крупное совещание в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждалась координация действий натовского командования «в случае крупного военного конфликта».
На этой — упомянутая «группа «Рамштайн», а на следующей неделе открывается едва ли не самое значимое в Европе милитаристское экспо в Эссене.
В названиях — всегда два слова. Это слово «оборона». И слово «безопасность».
Когда европейцы ради удовлетворения реваншистских комплексов — и чтобы заодно дать разжиреть ВПК — готовятся, скажем прямо, к развязыванию открытого военного конфликта с нами, они обязательно говорят про «безопасность на континенте». И про «совершенствование обороны». Точно по Оруэллу.
И вот еще пример. Огромная Euro Defence Expo впервые проводится в ФРГ, в западногерманском Эссене. Новые и новейшие милитаристские концепции — как убивать. Пусть Россия и не упоминается открыто и официально, но под словом «противник» имеется в виду наша страна.
Тот факт, что Германия стала площадкой для подобного милитаризма на максималках, уже не удивляет. Когда там с высоких трибун говорили «никогда больше», подразумевая развязывание двух мировых войн Берлином, на самом деле имели в виду «подождем, когда Украина согласится стать полигоном, а украинцы примут на себя роль пушечного мяса».
Германия — как застрельщица разгона ВПК в качестве драйвера экономики, а Франция — как главная по внедрению в общественное сознание максимы про пушки и масло ради «защиты европейских ценностей».
Самое последнее в ситуации, когда идет подготовка к войне с нами, включающая и особое оперение, и как бы бойцовские наскоки, — решить, что там, западнее Бреста, живут «культурные нации», которые ни за что, никогда и ни за какие сосиски с круассанами не рискнут взять реванш за многочисленные поражения.
Все ровно наоборот. Нынешние политики готовятся к военной агрессии против России. А администрируемое ими население (так называемые избиратели) за это голосует.
Блицкриг, то есть короткая война — то, что европейцы так любили использовать против нас. Забывая, что принципы быстрой войны в случае ответа на их собственную агрессию могут развернуться против них. Как уже бывало неоднократно. И со всем известным результатом.