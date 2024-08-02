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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Наталья Сергунина: Серию мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве» посвятят истории и архитектуре столицы

Наталья Сергунина: Серию мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве» посвятят истории и архитектуре столицы

Мероприятия подготовлены столичным Департаментом культурного наследия Департамент культурного наследия Москвы подготовил для горожан и туристов мероприятия, посвященные истории столицы и памятникам архитектуры.

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