В Архангельске успешно ликвидирован ночной пожар на овощехранилище

Площадь возгорания превышала 400 квадратных метров, и огонь вызвал обрушение кровли. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы вчера вечеромПлощадь возгорания превышала 400 квадратных метров, и огонь вызвал обрушение кровли.
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