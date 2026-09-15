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«Любят и вкусно кормят»: объяснение Рудковской смены спортивного гражданства сына спровоцировало скандал

«Любят и вкусно кормят»: объяснение Рудковской смены спортивного гражданства сына спровоцировало скандал

Яна Рудковская и Евгений Плющенко в интервью на YouTube-канале Эмина Агаларова объяснили, почему их 13-летний сын Александр (Гном Гномыч) решил выступать за Азербайджан.

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