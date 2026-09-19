Аппетит приходит во время еды: Самсонова дошла в «пятисотнике» в Мексике до полуфинала, обыграла 1-ю ракетку турнира, но…

Людмила Самсонова (50-я ракетка мира) уступила американке Пейтон Стёрнс (60), в поединке за выход в финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре – 6:7, 2:6.
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