В Петербурге перекроют Приморское шоссе до 20 декабря

В Петербурге с 21 сентября вступают в силу ограничения движения в трёх районах: на улице Нахимова проложат газопровод, на улице Орбели отремонтируют дорожное покрытие, а в Приморском районе до 20 декабря частично перекроют Приморское шоссе и прилегающие улицы.
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