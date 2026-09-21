В Петербурге перекроют Приморское шоссе до 20 декабря

В Петербурге с 21 сентября вступают в силу ограничения движения в трёх районах: на улице Нахимова проложат газопровод, на улице Орбели отремонтируют дорожное покрытие, а в Приморском районе до 20 декабря частично перекроют Приморское шоссе и прилегающие улицы.