Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

ТиНАО появляются крупные образовательные комплексы В программу реновации было включено 268 домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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