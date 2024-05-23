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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

ТиНАО появляются крупные образовательные комплексы  В программу реновации было включено 268 домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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