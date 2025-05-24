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Даёшьривалюцию! Теперь патамуштамигранты

Даёшьривалюцию! Теперь патамуштамигранты

Василий Вереск Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Какая революция?! Всех на  хрен в кишлаки и аулы обратно?, без @ раздачи гражданства РФ и соцпособий! Домой, к своим баранам!
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2 час.
Александр
Вот только не надо про порядок со второй половины 70=х.
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2 час.
Валерий Мязин
То что творят мигранты в России, немудрено, что этих шакалов начнут уничтожать прямо в России. Кто не успеет смыться в свои кишлаки  и аулы.Эти безобразные уроды достали уже всех.
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1 час.
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