«ЭнергоТехСтрой» оштрафовали на полмиллиона за взятку

В Забайкалье выявлен факт коррупции в сфере электроэнергетики. Прокуратура провела проверку и установила, что представитель компании «ЭнергоТехСтрой» передал 150 тысяч рублей должностному лицу «Читаэнерго» за помощь в заключении и исполнении договора на модернизацию воздушных линий.