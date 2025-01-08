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«ЭнергоТехСтрой» оштрафовали на полмиллиона за взятку

«ЭнергоТехСтрой» оштрафовали на полмиллиона за взятку

В Забайкалье выявлен факт коррупции в сфере электроэнергетики. Прокуратура провела проверку и установила, что представитель компании «ЭнергоТехСтрой» передал 150 тысяч рублей должностному лицу «Читаэнерго» за помощь в заключении и исполнении договора на модернизацию воздушных линий.

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