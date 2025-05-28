Трамп выразил недовольство действиями российской армии, которые привели к расширению Арлингтонского кладбища могилами тех, кого нет и не может быть на Украине

Просто новости Охальники и насмешники над четой Макронов, предлагавшие им обратиться в лигу защиты животных от домашнего насилия, решительно посрамлены: после инцидента в самолёте рядом с ковровой дорожкой был оперативно найден чёткий русский след.
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