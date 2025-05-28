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Трамп выразил недовольство действиями российской армии, которые привели к расширению Арлингтонского кладбища могилами тех, кого нет и не может быть на Украине

Трамп выразил недовольство действиями российской армии, которые привели к расширению Арлингтонского кладбища могилами тех, кого нет и не может быть на Украине

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
..а еще, забыл он нешто-ох хорош, что клеенку с Бангадешта привезешь ??? БО, СЕЛ СРАТЬ-НЕ ВЕРТИСЬ !!!
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5 час.
Людмила Суханова
Мерцу полезно почитать предсказания Ванги, где она говорила &quot;Курск окажется под водой&quot;, &quot;Европа пуста&quot;, &quot;виноват Куст&quot;...  Я помню это.  Потом уже некогда будет читать, не успеет.
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5 час.
werewolf
готов к объявлению военного положения со всеми вытекающими последствиями?
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1 час.
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